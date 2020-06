publié le 20/06/2020 à 14:05

Tous les samedis, Jade, Eric Dussart et toute l'équipe de On Refait La Télé sont en direct de 11h30 à 12h30 sur RTL. Et ce samedi matin, Pascal Praud étaient leurs invités !

"L'heure des pros est une émission qui cherche la polémique !" Voilà une affirmation face à laquelle le journaliste a un avis tranché : "Pas du tout, je suis toujours frappé de ça !", s'étonne-t-il avant de continuer : "Cette année, le dernier buzz que j'ai eu c'était avec une jeune femme avocate, au mois de septembre".

Souvent critiqué sur ses prises de positions et ses échanges parfois spectaculaires sur CNews, Pascal Praud se défend : "Quand tu fais une interview, tu dois souvent te placer en contre parce que c'est plus efficace". Il rappelle aussi qu'il n'y a pas forcément de règle : "Quand t'es avec [Claude] Lellouche, faut pas être en contre, quand t'es avec [Alain] Delon, faut pas être en contre, parce qu'il faut leur dire 'je t'aime'. D'ailleurs tu les invites parce que tu les aimes. Ça n'aurait pas de sens (...) En revanche, sur des sujets politiques, c'est différent", affirme-t-il.

Lorsqu'il a imaginé L'heure des pros, celui qui anime Les auditeurs ont la parole sur RTL explique avoir chercher à se différencier des autres présentateurs, tout en insufflant sa personnalité dans le programme : "Je ne suis pas [Yves] Calvi, je ne suis pas Anne-Elisabeth Lemoine qui fait du talk. Je ne suis pas C dans l'air, Caroline Roux. Je fais avec ma personnalité, avec mon passé, je suis au plus près de ce que je suis, moi. Alors, il y a des gens, je comprends qu'ils n'apprécient pas (...) Ce que j'essaye souvent de faire c'est de me mettre à la place des téléspectateurs, de poser les questions que se posent les téléspectateurs, d'être un relais parfois de ce que pense et dit le téléspectateur et d'éviter cette espèce de politiquement correct qui dégouline", affirme-t-il.

