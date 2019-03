VIDÉO - Jacques-Olivier Travers, l'homme qui apprenait à voler aux aigles

publié le 07/03/2019 à 20:14

Depuis son enfance, Jacques-Olivier Travers vit au contact des oiseaux. C'est l'un des meilleurs fauconniers au monde. Il s'intéresse particulièrement aux rapaces, ces carnivores, au bec crochu et tranchant. Il les élève et comme il aime à le dire leur apprend à voler.



Engagé pour la préservation des volatiles en voie d'extinction, Jacques-Olivier Travers a installé son parc aux pieds des Alpes, en Haute-Savoie. C'est là qu'il entraîne ses aigles à pêcher pour un jour pouvoir les relâcher.

Comme Fletcher un aigle âgé de 9 ans mesure deux mètres 10 d'envergure. C'est un Pygargue à queue blanche, une espèce en voix de disparition. "On travaille avec des animaux qui sont des supers prédateurs dans la nature. Mais ce ne sont pas des animaux qui sont dangereux pour l'homme. Si on veut les remettre dans la nature c'est qu'il n'y a aucun danger pour l'homme", précise le fauconnier.

La plus grande volière au monde

Jacques-Olivier passe une grande partie de son temps dans son parc animalier baptisé "Les aigles du Léman". C'est là qu'il a installé la plus grande volière au monde. 60 oiseaux d'environ 14 espèces y vivent.



"Ils sont trop proches de nous les Hommes. Ils nous prennent quasiment pour un congénère. Cela a un côté très amusant mais pour la reproduction ce n'est pas très bon."



Opération reproduction

L'hiver, c'est la période de la reproduction, un enjeu important pour Jacques-Olivier et son équipe. Le soir, ils récupèrent des œufs dans les nids.



"Les petits vautours sont une espèce très menacée aujourd'hui dans la nature et qui ne fait qu'un œuf par an donc l'objectif est d'avoir un maximum de naissance en captivité. Si on enlève le premier œuf dans les 8 premiers jours ils vont refaire un deuxième œuf qu'ils vont élever ensuite. Cela nous permet de doubler nos chances d'avoir un bébé avec cette espèce menacée." L'opération est délicate. L’œuf récupéré sera rapidement mis en couveuse.



Le parc abrite aussi un bébé vautour à tête blanche. Un vautour qui connaît beaucoup de difficultés dans la nature et en captivité à tel point qu'il fait l'objet d'un programme européen de sauvegarde. "Une fierté et une réussite car chaque individu compte pour cette espèce", explique Jacques-Olivier Travers.



Celui qui parle aux oiseaux multiplie depuis des années des actions spectaculaires. Comme des vols de rapaces équipés de go pro depuis la Tour Eiffel ou encore depuis la plus haute tour de la planète à Dubaï.