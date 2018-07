publié le 28/04/2016 à 11:33

Une nouvelle vidéo de la NASA dévoile la beauté brute de Mars. Un sol rocailleux à perte de vue, que l'on peut désormais explorer à 360°. Comme si l'on s'y promenait. La vidéo montre un panorama capturé le 4 avril sur la planète rouge, depuis le rover Curiosity, l'engin spatial envoyé par la NASA. Dans ces images, Mars ressemble étrangement à la Terre, avec son ciel bleu et ses paysages montagneux.



Comme on peut le deviner, le terrain est difficile à pratiquer. La mission en terrain difficile de Curiosity, débutée en 2012 lorsqu'il est arrivé pour explorer le cratère de Gale, touche bientôt à sa fin. Curiosity explorera ensuite trois autres sites, dont l'un permettrait de comprendre si, et comment, Mars aurait abrité des micro-organismes. Curiosity a déjà parcouru près de 11,5 kilomètres sur la planète. Selon la NASA, les roues du rover, qui sont surveillées de près, lui permettront d'aller bien plus loin encore.