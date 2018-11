publié le 21/11/2018 à 22:30

“Jte kif tro. Tu ve kon cevoi ?” La tradition épistolaire de la correspondance amoureuse survivra-t-elle à l’époque des SMS, Whatsapp, Snapchat et autre Messenger ? Rien n’est moins sûr, car les fautes d’orthographes réduiraient drastiquement les chances de séduire sur internet.



Mieux encore, à en croire une étude réalisée par le site de rencontres Adopteunmec.com, ne faire aucune faute dans vos messages doublerait les probabilités de conquérir le cœur de l’être désiré. Si dès lors vous avez un profil sans faute, vous avez même 6 chances sur 10 d'être choisi pour démarrer une conversation avec un partenaire potentiel.



Alors que si vous avez un profil comportant des fautes, la taux de succès de votre parade nuptiale 2.0 chute à 3 chances sur 10. Une bonne expression écrite n’est donc pas à sous-estimée car elle témoigne d'un certain niveau de culture et d'éducation.

Comment éviter les fautes?

Pour accroître ses chances d’être “shortlisté” sur les sites de rencontres, il faut donc veiller à bien relire ses messages. Les correcteurs orthographiques peuvent certes s’avérer utiles, mais ils ignorent pour la plupart les règles de grammaire, d'accord et de syntaxe.



Rien de plus sûr donc que de repasser sur votre texte. Une relecture en commençant par la fin est par exemple un moyen très efficace pour se concentrer uniquement sur l'orthographe et faire abstraction du sens.



Si vous êtes déterminés à séduire et par conséquent à améliorer votre niveau d’orthographe, il existe sur YouTube une série de vidéos ludiques pour y parvenir, notamment "Ma petite leçon de français".

Autre conseil, et non des moindres : il faut beaucoup lire, pour que l’œil et la mémoire s'habituent à la bonne orthographe. Pour plus de 70% des adeptes des sites de rencontre, le fait d'avoir de la conversation et de s'exprimer sans faute est plus important que l'attirance physique.