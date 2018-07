publié le 26/10/2016 à 17:39

Châteauneuf-du-Pape, novembre 1954. Le maire de la commune, Lucien Jeune prend un arrêté anti-ovni. "Le survol, l'atterrissage et le décollage d'aéronefs dits 'soucoupes volantes' (...) sont interdits sur le territoire de la commune (...)". Soixante-deux ans plus tard, cet arrêté est toujours en vigueur dans cette commune d'un peu plus de 2.000 habitants, également reconnue pour ses vignobles, rapporte France Bleu Vaucluse.



Toujours d'actualité et pas près d'être supprimé, selon le maire actuel, Claude Avril, qui se réjouit de la publicité que ce texte apporte à la commune. "C'est bien de pimenter les choses, avec des jeux d'attitude. On fait le buzz de façon sympathique. Personne n'est dupe," explique-t-il à la radio. Cette idée de faire le buzz était déjà à l'origine de l'arrêté en 1954, comme le raconte le fils de l'ancien maire, Elie Jeune.

"Mon père a eu cette idée d'arrêté lors d'un congrès avec d'autres maires de France. À l'époque, on parlait beaucoup d'extra-terrestres et d'ovni, c'était à la mode. Des histoires formidables circulaient. Mon père a eu l'idée de s'en servir pour faire de la publicité à Châteauneuf. C'était un coup de pub génial... et gratuit." Une idée qui a fonctionné puisque cet arrêté pique toujours la curiosité des médias du monde entier, note France Bleu Vaucluse.