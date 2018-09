publié le 15/09/2018 à 20:58

La pétition compte plus de 3.500 signatures. Un chauffeur de bus est menacé de révocation pour avoir giflé un collégien à Arcueil (Val-de-Marne). "Aujourd’hui il risque la révocation à cause d’un enfant qui a été inconscient et c’est pour cela que nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir dans notre démarche afin que le collègue ne perde pas son emploi", précise la pétition.





Les faits remontent au jeudi 13 septembre. Un collégien a traversé la route juste devant le bus du conducteur, qui est descendu de son véhicule pour sermonner le jeune homme. "En retour il s’est fait insulter", est-il relaté dans la pétition. Le père de famille n'a su garder son calme face à ce manque de respect et a giflé le collégien. "Nous, en tant que collègues, nous connaissons bien le chauffeur et il est reconnu par sa gentillesse, son calme olympien et sa patience", précise enfin la pétition.

L'homme est père de deux enfants du même âge que l'adolescent qu'il a giflé, selon Le Parisien. Il a reconnu avoir réagi sous le coup de l’émotion et indiqué qu’il regrettait son geste.