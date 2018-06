publié le 21/06/2018 à 17:11

La scène se passe manifestement en France, mais elle choque par-delà les frontières. Dans une vidéo publiée sur Youtube, et largement relayée sur les réseaux sociaux, un prêtre inflige une claque à un bébé et démontre un comportement agressif.



Lors du baptême du bambin, le religieux s'adresse à l'enfant qui pleure, expliquant comment va se dérouler la cérémonie, et s'emporte en voyant que son - très - jeune interlocuteur ne se calme pas.

La vidéo, publiée mercredi 20 juin dans la soirée, ne renseigne pas de lieu mais laisse entendre des voix francophones. Depuis sa mise en ligne, elle a été relayée par des milliers d'internautes. La plupart d'entre eux s'indigne de la violence du religieux, quand d'autres s'étonnent que les personnes présentes autour de l'enfant - stupéfaites - ne réagissent pas plus rapidement.

Qui a vu la vidéo du un prêtre qui gifle un bébé ? https://t.co/Vpb6KsWbw0 via @YouTube



Je ne sais pas si je suis folle mais certains tolèrent. Moi perso je reprends mon bébé direct et je m’en vais de l’église. — manounou (@DesireeManou) 21 juin 2018

JE SUIS CHOQUÉ ! ¿



UN PRÊTRE GIFLE UN BÉBÉ PENDANT SON BAPTÊME ! LA VIDÉO CHOC ! https://t.co/AFBjIb2uzG via @YouTube — SNAP TV RÉALITÉ ¿ (@snap_tvrealite) 21 juin 2018

Ce n'est pas que le pretre qui me revulse mais le pere qui assiste impassible a la gifle que cette pourriture assene à son fils.Persuade que la soutane blanche quil revet fait de lui un envoye du Createur .Voici comment la religion lobotomise les gens telle la morphine #bébégiflé pic.twitter.com/v7jbaw7tOB — Gianni Maurizio (@Sukhoi2011) 21 juin 2018