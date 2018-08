publié le 18/08/2018 à 07:55

Pour commencer, il y a la solution des visites par le voisin, la famille ou la femme de ménage, qui vient nourrir l'animal, surveiller que tout se passe bien, changer la litière du chat ou promener le chien. Et lui faire un petit câlin.



Seule condition : avoir un distributeur de croquettes - il en existe des programmables à partir de 50 euros - et une fontaine à eau - à partir de 15 euros. Cette solution peut dépanner quelques jours, voire une à deux semaines selon le caractère de l'animal. Mais au-delà, il risque de souffrir de solitude.

On peut aussi trouver des gardien d'animaux sur Internet. Comme pour les baby-sitters, qui gardent les enfants, il y a aujourd'hui des sites web de mises en relation avec un dog-sitter (gardien de chien) ou un cat-sitter (gardien de chat).

Ces sites - comme Animalin, Animaute, Dog-sitting, Dogbuddy, Holidog - proposent des gardiens qui viennent s'occuper de votre animal une ou plusieurs fois par jour chez vous. Cela coûte environ 15 euros par jour.

Échange de période de garde possible

Mais certains sites vont vous demander un abonnement de 150 euros par an. Et si vous voulez que la personne passe deux fois par jour, il faut multiplier le prix par deux.



Sinon, sur ces même sites, les pet-sitters se proposent d'accueillir chez eux votre animal, moyennant 16 euros par jour. Vous fournissez la nourriture habituelle. Pendant votre absence, la famille d'accueil vous envoie des photos et des vidéos de votre animal.



Grâce à l'économie collaborative, certains propriétaires de chiens, de chats, de poisson rouge mais aussi d'oiseaux, de lapins nains, de furets, et même de serpent, échangent des périodes garde. Vous vous mettez d'accord sur les dates, et vous confiez votre animal le temps de vos vacances ; puis l'autre maître vous laissera le sien quand il s'absentera.



Les petites annonces fleurissent sur des sites comme Animalkeepers, Animovacances ou Animal-futé. La mise en relation est soit gratuite, soit payante (de 5 à 30 euros). Mais ensuite vous ne payez plus rien, sauf bien sûr la nourriture de l'animal.



C'est une occasion de se faire de nouveaux amis qui aiment sincèrement les animaux, vu qu'il n'y a pas de contrepartie financière entre les propriétaires. Sur le site Emprunte Mon Toutou, des bénévoles accueillent chez eux un chien quand son maître n'est pas là, également pour une simple promenade dans la journée.

Pensez aux gardiens d'animaux retraités

Vous pouvez également accueillir chez vous des retraités pour garder votre animal. Ils prendront soin de votre logis et de tout ce qu'il y a dans votre jardin. Les animaux restent dans leur univers. Des associations ou sociétés privées, comme Ani-Maison, Ani-Senios-services- Homesitting ou Home compagny - trient sur le volet des gardiens d'animaux retraités qui adorent les bêtes.



Leur casier judiciaire est vérifié, tout comme leur attestation d'assurance. Les personnes sélectionnées dorment chez vous en votre absence, pour 150 euros la semaine ou 400 euros le mois complet, quel que soit le nombre d'animaux à la maison.