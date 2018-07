La loi antiterroriste "n'est pas nécessaire", assure une magistrate

et Amélie James

publié le 26/09/2017 à 10:10

Depuis ce lundi 25 septembre, le projet de loi antiterroriste est présenté par le gouvernement. Après avoir été adopté par le Sénat en première lecture, le texte doit désormais convaincre la majorité des députés. Cette loi qui vise à renforcer la sécurité au vu de la menace terroriste instaure la transcription dans le droit commun de certaines dispositions de l'état d'urgence. Le but étant de lever l'état d'urgence sans pour autant compromettre la sécurité des citoyens.



De son côté, Laurence Blisson, secrétaire générale du Syndicat de la magistrature dénonce une loi "liberticide". "Cette loi n'est pas nécessaire car nous avons une architecture antiterroriste déjà développée en Europe et qui permet, par anticipation, d'intervenir avant la commission d'un attentat", souligne-t-elle au micro de RTL.

Plus de pouvoirs accordés aux préfets

À travers cette loi, plus de pouvoirs aux préfets seront accordés puisqu'ils pourront ordonner des perquisitions administratives sans l'aval d'un juge d'instruction, qui était jusqu'à présent indispensable. Selon Laurence Blission, ces pouvoirs sont "absolument illégitimes". "Ils visent des personnes contre lesquelles on ne réunit pas des éléments laissant penser qu'ils vont connaître une infraction pénale mais sur la base d'ne vague suspicion", argumente celle qui craint finalement que cette législation ne soit qu'une porte ouverte aux amalgames.

Pour Marie Guevenoux, responsable du projet de loi sur la sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme pour le groupe LREM à l'Assemblée Nationale, la loi antiterroriste permet une sortie de l'état d'urgence maîtrisée en garantissant un renfort des dispositifs sécuritaires. "Nous cherchons a sortir d'un état d'urgence. On estime que le droit commun par rapport à l'évolution de la menace terroriste n'offre pas les outils pour le combattre", indique celle qui est également députée LREM de l'Essonne. Avant de conclure : "Les événements qui, par leur nature ou leur ampleur seraient exposés à un risque terroriste doivent pouvoir bénéficier de périmètres de protection qui protègent le public qui souhaite s'y rendre (...) On doit permettre d'assurer la sécurité des manifestations en France".