Une employée gagne à la loterie organisée par son entreprise et repart avec une maison

Le patron de la société de transport BMV s'était engagé à réaliser le rêve de l'un de ses employés, lors d'une loterie organisée au sein de l'entreprise. C'est finalement Christelle qui a été tirée au sort, et elle est donc devenue propriétaire : "J'étais abasourdie, je ne m'y attendais absolument pas ! Il a fallu qu'on me montre le papier car je ne réalisais pas. Cela fait 20 ans que je m'investis, la récompense suprême, c'est d'être tirée au sort pour une maison."

Claire, sa cheffe de service, qui occupe le bureau d'à côté, raconte : "Ravie pour elle. Sur le moment, elle s'est décomposée, donc on a eu un peu peur qu'elle fasse un malaise. Finalement, c'est la joie qui a pris le dessus, on était très contents pour elle. C'est un rêve qu'elle a depuis très longtemps, donc c'est une très bonne chose."

Mais si la grande gagnante est encore "dissipée" selon les mots de Claire, Christelle n'a pas encore commencé sa recherche de maison dans la région de Chalon-sur-Saône.

