Une Belge sacrée championne du monde de décorticage de crevettes

Dix minutes pour éplucher un maximum de crevettes. C'est le défi auquel se sont mesurés les candidats au titre de champion du monde de décorticage de crevettes. C'est une Belge, Katty Vanmassenhove, qui a réussi à décortiquer 116 grammes de crevettes grises en 10 minutes et qui a donc été sacrée championne. Et elle n'a rien laissé au hasard.

"Je suis très fière et très contente d'avoir gagné. Ça m'étonne. J'ai quand même décortiqué 5 kilos cette semaine pour m'entraîner. Les crevettes coûtent encore cher donc ce n'est pas le moment. C'est mieux en septembre. Ma mère a un établissement près de la mer et elle vend des croquettes aux crevettes. Quand que j'étais petite, j'aidais ma mère à décortiquer les crevettes. Ma mère le fait plus vite que moi, mais elle a beaucoup de travail. Alors que moi j'ai le temps de venir ici, et j'ai gagné", confie celle qui avait déjà gagné le concours en 2018 et 2019.

Katty Vanmassenhove remporte donc un troisième titre de championne du monde de décorticage de crevettes grises. 116 grammes, c'est cependant 70 grammes de moins que le record du monde.