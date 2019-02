Un voyage peut-il tout changer ?

publié le 08/11/2018 à 07:00

Si prendre le large quelques temps est la solution idéale pour se couper de son quotidien et se ressourcer, certains voyages ont la vertu d'apporter bien d'autres bénéfices. En effet, explorer d'autres terres est l'un des enrichissements humains et culturels les plus forts pour une grande majorité d'entre nous. Ouverture aux autres, évolution du regard sur les choses, quête de sens, de sérénité, authenticité : certains reviennent à jamais transformés... Jusqu’à quel point ? Un voyage peut-il remettre en question notre vie, nos certitudes, ce que nous sommes ?







Invités

- Stéphane Renard, rédacteur en chef du site Travelzoo.fr

- Stéphanie Fontaine, fondatrice du blog Pédale et tu verras

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).