Un supporter de l'OM sauvé du suicide grâce aux internautes

publié le 26/01/2018 à 11:42

"Coucou la #TeamOM. Je mets fin à ma vie ce soir et j'espère que l'OM redeviendra une légende et qu'il battra Paris. Merci à l'OM pour avoir été la seule source de bonheur dans ma vie. Apprenez à ces égocentriques ce qu'est le respect. Allez l'OM". Ce message écrit sur Twitter par Louis, un étudiant en deuxième année de journalisme, a affolé les internautes mercredi 24 janvier. Comme le rapporte le journal L'Express, de nombreuses personnes ont contacté la police pour signaler que le jeune homme projetait de se suicider.



La directrice de l'IEJ (Institut Européen de Journalisme), où étudie le jeune homme, Magali Bonavia a été contactée par plusieurs journalistes comme Bruce Toussaint et Mohamed Bouhafsi. "Je suis rapidement passée à l’école pour retrouver ses coordonnées et les transmettre le plus rapidement possible à la police", témoigne-t-elle.

Plusieurs personnalités de la "Team OM" ont également interpellé le jeune homme. "On parle en MP (message privé ndlr) si tu veux, mais arrête tes conneries. Si c'est pour qu'on parle de toi, c'est fait. Allez, je t'attends en messagerie privée sur Twitter poto", a écrit René Malleville célèbre supporter de l'Olympique marseillais. De nombreux supporters du PSG se sont également inquiétés du sort de l'étudiant.

Pendant ce temps, les policiers ont réussi à retrouver le jeune homme et à le prendre en charge. L'étudiant a été transféré aux urgences après une tentative de suicide, ses jours ne sont aujourd'hui pas en danger. Sa mère est désormais à son chevet et un psychologue est attendu au sein de l'école de journalisme, pour rassurer les étudiants, dont nombreux sont encore choqués.