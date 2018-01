publié le 14/01/2018 à 17:14

Un jeune Parisien, dont le projet de se suicider ne faisait aucun doute, a été sauvé par les pompiers de Paris - préalablement contactés par la préfecture de police - dans la matinée du dimanche 14 janvier. Le jeune homme avait clairement fait état de ses intentions dans un message déchirant posté sur Twitter à 7h07. "J'ai décidé de mettre fin à mes jours, je laisse ma lettre de suicide ici. J'aimerais que l'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a essayé d'aider, d'être bon et d'être heureux sans jamais y parvenir. Adieu."



Dans la foulée (7h08), il poste deux photos de profil sans le moindre commentaire. Deux heures plus tard (9h08), un cliché d'un pied dans le vide avec un message qui laisse peu de place au doute est mis en ligne sur son compte. "Vous avez fait retarder le moment, maintenant il faut y aller, merci de votre compréhension."

Le jeune homme en détresse explique son geste dans une lettre, un message politique à l'attention d'Emmanuel Macron. L'auteur, qui dit avoir "perdu foi en l'humanité" et ne pas être "équipé pour affronter cette vie", dénonce pêle-mêle le "tabou" que représenterait le suicide en France, une "société qui tue" et dont il "refuse de faire partie", la façon dont "on traite les migrants, dont on les accueille". Et conclut qu'il "voulait juste essayer d'être heureux."



Vous avez fait retarder le moment maintenant faut y aller merci de votre compréhension pic.twitter.com/eaTdbPFKmh — ¿¿¿¿maxim¿¿¿¿ (@keedz75) 14 janvier 2018

Comment les autorités se sont mis en branle

Immédiatement après les publications alarmistes, les messages bienveillants - en réponse à ce tweet désespéré - se multiplient. Directement interpellée par des internautes inquiets, la police nationale répond : "Bonjour, merci de votre vigilance, ces informations ont été transmises en urgence aux enquêteurs de la plateforme de signalement Pharos" (plateforme qui permet aux internautes de signaler des contenus illicites ou choquants, ndlr).



La course contre la montre est alors lancée. À 9h50, la plateforme fait une demande d'urgence vitale - il y en a eu 256 en 2017 - à Twitter afin d'obtenir l'adresse IP du tweet concerné et géolocaliser la personne en danger. À 11h, Twitter communique les informations à la préfecture de police.



La même demande a également été faite aux quatre opérateurs téléphoniques français pour décrocher le nom et l'adresse de l'individu. "Cette adresse nous permet d'activer localement les autorités de police ou de gendarmerie les plus proches", explique à RTL Véronique Chambon, vice-présidente du pôle cybercriminalité de la police judiciaire.



Dans le même temps, les indices alarmistes pullulent. La préfecture de police reçoit un signalement émanant d'un des proches du garçon. Une troisième alerte a même été lancée par les autorités allemandes qui ont envoyé l'information par Interpol.



Les pompiers se "jettent sur lui"

Les pompiers sont rapidement prévenus. Joints par RTL, ils expliquent que deux équipes ont été dépêchées sur les lieux, où le jeune homme comptait se jeter dans le vide. L'une était basée au sol, l'autre est montée jusqu'au dernier étage de l'immeuble pour tenter de le ramener à la raison.



Une fois au sommet de l'édifice, les pompiers ont profité d'une minute d'inattention du jeune homme pour "se jeter sur lui" et le ramener dans un couloir sécurisé. Après avoir échangé avec un médecin, le jeune Parisien a été transporté dans un hôpital de la capitale.