Un rien Mabille avec Jérome de Verdière

Aujourd'hui Bernard Mabille et Jérôme de Verdière vont faire le point sur des sujets "sur le sexe" omniprésents dans de nombreux magazines, ils vont évoquer les commentaires hilarants sur le nouveau film

" Comme des bêtes : la drôle de vie de nos animaux de compagnie", et un rendez-vous téléphonique avec l'organisateur du pique nique géant avec 20 kilomètres de nappes.

Comme des bêtes : la drôle de vie de nos animaux de compagnie

Le nouveau film de Chris Renaud "Comme des bêtes : la drôle de vie de nos animaux de compagnie", à qui l'on doit les films "Moi, moche et méchant" , un long métrage où nos chers amis à quatre pattes semblent avoir une vie secrète bien plus amusante que ce que nous imaginions. Le canari se prend pour un avion de chasse, le teckel se fait masser dans la cuisine, le caniche royal est fan de hard rock... Bref les apparences sont trompeuses.

> Comme Des Bêtes / Bande-Annonce officielle 3 VF [Au cinéma le 27 juillet]

Le pique nique géant

En Mayenne, des milliers de Français ont tenté ce jeudi de battre deux records: celui de la plus longue nappe au monde (20 km) et celui du plus long pique-nique (2,5 km). Ils attendent la validation, ou non, du Guinness des Records.20,427 km très exactement, ce qui a été constaté par un huissier de justice de Laval Le record du monde de la plus grande nappe aurait donc été battu.

L‘idée de ce pique-nique géant est née de la rencontre de 3 personnalités : Anne-Marie Amoros, directrice de France Bleu Mayenne et 2 chefs des Tables de la Mayenne : Didier Peschard, chef du Relais du Gué de Selle et Didier Girard, président des Tables de la Mayenne.

D'après les créateurs de l'événement, 200 entreprises, 300 associations, 1 800 particuliers ont contribué à la fabrication des 30 km de nappe.