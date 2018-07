Un plan du gouvernement pour relancer l'énergie solaire en France

publié le 28/06/2018 à 06:08

L'armée se met au soleil. Elle a plein de terrains qui ne servent à rien : elle va installer dessus des panneaux solaires sur 2.000 hectares (c'est important). La SNCF va aussi développer le photovoltaïque, ainsi que trois chaînes de grandes surfaces qui vont recouvrir les toits de leurs parking de panneaux.



La France s'est fixée un objectif qu'elle a pour l'instant du mal à respecter : qu'un tiers de notre énergie soit verte en 2030, avec le solaire l'éolien, les barrages et le bois. Sébastien Lecornu, le secrétaire d'État chargé de l'Énergie, vient de relancer les grands projets d'éoliennes en mer.

Il va simplifier les procédures pour les éoliennes sur terre et va faire la même chose donc pour les panneaux solaires. Il va modifier le Code de l'urbanisme pour faciliter les installations. Cette année, le nombre de panneaux installés devrait doubler. Ils sont de moins en moins chers. Avec du photovoltaïque, vous produisez un kilowattheure deux fois moins coûteux que celui du futur EPR de Flamanville.

Le solaire n'est plus anecdotique

Une étude a montré qu'avec les toits, les parkings et les friches, on pourrait installer en France cent fois plus de panneaux. Le gouvernement va aussi aider les particuliers pour développer l'autoconsommation. Désormais vous produisez vous-même votre électricité sans la revendre à EDF. Quelque 30.000 Français le font déjà. C'est rentable en dix ans.



L'État va accorder des aides fiscales pour produire aussi de l'eau chaude et du chauffage. Le solaire n'est plus anecdotique. Mercredi 27 juin à 13 heures, 8% de notre production d'électricité venait du soleil.

