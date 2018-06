Les plantes au bureau ont un impact sur le bien-être de salariés

publié le 25/06/2018 à 06:12

C'est flagrant : plusieurs études ont montré que quand on travaille dans un bureau où il y a de plantes, on est moins stressé et moins fatigué. Il y a moins de salariés en colère.



L'absentéisme serait même inférieur. Quand son patron lui installe une plante, le salarié a le sentiment qu'il est mieux considéré. Une autre étude a même montré une diminution des migraines et des problèmes de toux.

De plus en plus d'entreprises utilisent le plantes aussi dans les open spaces, pour réduire le bruit. Il y a des sociétés qui s'occupent de tout, qui louent les plantes et viennent les soigner, les changer.

Et puis il y a des enseignes qui ont créé des gammes de plantes pour bureau qui résistent à tout. Elles ont des pots à réserve d'eau. Il faut penser à le remplir tous les dix jours, et la plante se sert toute seule, juste ce dont elle a besoin.

Des plantes garanties au moins un an

Les magasins Botanic proposent même aux entreprises des plantes garanties deux ans, comme une machine à laver. Si elle meurt, on vous la change. Botanic propose déjà le concept aux particuliers : là, elles sont garantie un an.



En fait, il y a très peu de retours. Les gens font attention. Et puis c'est surtout grâce a la qualité des espèces sélectionnées, comme le Zamioculcas (presque impossible à faire mourir), le palmier Kentia ou le Dracaena (beaucoup plus résistant qu'un banal ficus). Des compagnons de bureau qui vous donnent le sourire.