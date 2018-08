Un maire demande aux Bleus de refuser la Légion d'honneur

Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, en finale de la Coupe du Monde le 15 juillet 2018

publié le 19/08/2018 à 00:56

Il y a presque un mois, l'équipe de France devenait championne du Monde de football. Une performance que le gouvernement veut récompenser par la remise de la Légion d'honneur d'ici quelques mois. Une distinction qui ne satisfait pas tout le monde.



Jean-Paul Prétot, maire de Loulans-Verchamp en Haute-Saône, estime que cette récompense est démesurée, rapporte l'Est Républicain. Il a même adressé un courrier aux trois plus jeunes vainqueurs, Kylian Mbappé, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. Il leur demande de "refuser de recevoir la Légion d'honneur et de la dédicacer à tous les héros anonymes qui ont combattu pour notre pays", pour leur rendre hommage.

Si Jean-Paul Prétot a vibré cet été devant le parcours des Bleus, il note que la remise de la décoration suprême coïncidera cette année avec le centenaire de l'armistice de 1918. Pour le maire, il serait "presque indécent" qu'un footballeur reçoive la Légion d'honneur à 20 ans, quand il y a cent ans, la France pleurait ses morts et comptait ses blessés "rentrés chez eux traumatisés et bien souvent tombés dans l’oubli".

"Si un seul d’entre vous acceptait cette démarche avec un petit communiqué, ça aurait autant d’impact auprès des jeunes que les commémorations qui seront organisées le 11 novembre", écrit Jean-Paul Prétot, qui espère ainsi maintenir le devoir de mémoire chez les nouvelles générations.