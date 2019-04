Un acte peut-il être totalement désintéressé ?

publié le 01/04/2019 à 07:00

"La bénévolence est aujourd’hui trop méconnue. Alors que la bienveillance n’est plus qu’un mot édulcoré par une lente perversion du langage, une attitude passive réduite à une vague tolérance, la bénévolence est au contraire la forme d’amour la plus ouverte au plus grand nombre, la plus aisée à mettre en oeuvre, dans sa vie personnelle, mais aussi professionnelle et sociale. Il s’agit de vouloir faire le bien et de choisir de le mettre en œuvre chaque jour." Tel est le résumé de l'essai de Patrick Tudoret Petit traité de bénévolence aux éditions Tallandier. Nos bonnes actions sont-elles purement gratuites? N'attend-on rien en retour (gratification, reconnaissance, bonne estime de soi...) ?

Invités

- Christiane Rancé, écrivain, romancière et essayiste, auteure de Dictionnaire amoureux des Saints (Editions Plon)

- Patrick Tudoret, docteur en science politique, romancier, essayiste, auteur d'une quinzaine de livres et de pièces de théâtre dont Petit traité de bénévolence (Editions Tallandier)

