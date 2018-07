publié le 30/09/2016 à 09:35

Trouvez-vous normal de baisser les APL au-delà de 30.000 euros de patrimoine ?

Le Premier ministre Manuel Valls a défendu la décision du gouvernement de prendre désormais en compte le patrimoine des ménages pour fixer le montant de leurs aides personnalisées au logement (APL), estimant qu'elle "rétablit l'équilibre" entre ses bénéficiaires.



Un projet de décret vise à instaurer notamment la prise en compte des Livrets d'épargne réglementée (Livret A, LDD, LEP) dans le calcul de l'APL, à partir d'un capital de 30.000 euros.



Les intérêts produits par les sommes placées sur un Livret A entreront dans l'évaluation des revenus des personnes bénéficiant d'une aide au logement.



"Cette mesure, issue des conclusions d'un groupe de travail parlementaire rétablit l'équilibre entre ceux qui ont un patrimoine, logement vacant, résidence secondaire, patrimoine financier, et ceux qui n'en ont pas", a déclaré M. Valls à l'ouverture à Nantes du 77e Congrès de l'Union sociale de l'habitat (USH).



Et ce, "non pas en les privant de leur APL, mais simplement en la baissant pour tenir compte de cette situation", a-t-il poursuivi.



Cette réforme ne concerne ni les personnes "ayant un petit capital, inférieur à 30.000 euros", ni "les personnes âgées en EHPAD", ni celles "en situation de handicap", a-t-il égrené.



Ce débat toutefois va se poursuivre dans le cadre de la loi de finances 2017, a rappelé le Premier ministre devant un parterre de bailleurs sociaux et d'élus locaux.



Un peu plus tôt dans la journée, des militants de la Confédération nationale du logement (CNL) ont interrompu Manuel Valls avec des sifflets, brandissant des pancartes "APL rabotées ça suffit" et scandant "locataires en colère".



Cette réforme des APL a suscité l'inquiétude de la Fondation Abbé Pierre, du mouvement HLM et de plusieurs associations de défense des consommateurs: Confédération syndicale des familles (CSF), Confédération nationale du logement (CNL) et CLCV (Consommation logement et cadre de vie).





