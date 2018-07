publié le 28/07/2017 à 14:50

C'est la ligne la plus fréquentée d'Europe. Pendant un mois, à partir du samedi 29 juillet, en raison de travaux sur les voies, aucun train ne circulera sur le tronçon principal du RER A, entre La Défense (Hauts-de-Seine) et Nation (Paris XIIe), et ce, jusqu'au dimanche 27 août inclus. En dehors de cette portion, les trains continueront de circuler normalement. Les gares de La Défense et Nation seront donc les nouveaux terminus et les correspondances y seront intégralement assurées.



Utilisateurs réguliers, pas de panique. Pour traverser la capitale d'est en ouest, comme le fait en temps normal cette fameuse ligne A, vous n'aurez qu'à prendre la ligne 1 du métro qui effectue sensiblement le même trajet, à la seule différence qu'il y a plus d'arrêts entre les deux stations opposées, ce qui constitue un allongement du trajet d'une vingtaine de minutes environ. Pour tout autre trajet, le site de la RATP propose de planifier votre itinéraire à l'avance, le module prenant évidemment en compte ces perturbations estivales.

Afin de répondre au mieux aux tracas des voyageurs, des milliers d'agents d'accueil vont être déployés dans les gares ainsi que des dizaines de milliers de dépliants explicatifs en plusieurs langues. À la même période l'année dernière, la RATP avait profité du calme estival pour procéder à la même fermeture. La régie doit en effet remplacer les voies et le ballast (les pierres qui soutiennent les rails) de ce tronçon central de cette ligne la plus empruntée d'Europe, usée par l'exploitation intense dont elle fait l'objet depuis plus de 40 ans.