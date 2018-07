publié le 26/07/2017 à 08:11

Les chiffres du chômage du mois de juin viennent d'être publiés, et un secteur s'illustre par la bonne forme de ses recrutements : celui des transports de personnes, qu'il s'agisse des taxis ou des véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC). Conséquence, selon nos informations, le nombre de candidats aux examens explose, notamment en Île-de-France, la région la plus concernée.



Plus de 5.000 futurs chauffeurs ont passé leur examen depuis le 15 mai de cette année, dont plus de la moitié (2.600) lors de la seule journée du mardi 25 juillet, au centre d'examen Jean-Monnet de Rungis (Val-de-Marne). Jamais un tel nombre de candidats taxis ou VTC n'avait été atteint. Ce record, principalement à l'examen VTC, s'explique d'abord par un blocage des épreuves depuis la fin d'année 2016 dû aux changements de réglementation suite la "guerre" entre taxis et VTC.

Une course contre la montre

La loi Grandguillaume, adoptée en décembre et qui vise à réguler le régime des VTC, laisse aussi aux chauffeurs capacitaires LOTI (transport collectif à la demande) jusqu'au 1er janvier 2018 pour passer du macaron violet (LOTI) au macaron vert (VTC), s'ils veulent continuer à travailler légalement. D'où cette course contre la montre.