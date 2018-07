publié le 27/07/2018 à 15:16

Journée de galère pour les voyageurs à la gare de Paris-Montparnasse. L'incendie d'un poste électrique RTE près de la gare a entraîné l'interruption totale du trafic peu avant midi vendredi 27 juillet. Sur son site internet, la SNCF annonce au moins 3 heures de retard pour tous les trains au départ et à l'arrivée de la gare parisienne.



La compagnie ferroviaire prévient que de "très fortes perturbations" sont à prévoir jusqu'en fin de journée, et invite les voyageurs à reporter leur voyage s'ils le peuvent. À la suite de l'incident, la SNCF a du rebâtir un plan transport pour gérer la crise et permettre à certains trains de circuler.

Si vous prenez un TGV en provenance ou à destination de la Bretagne ou des Pays de Loire, votre train est toujours prévu à la gare de Paris-Montparnasse, tout comme les TGV intersecteurs et les Intercités Paris-Granville. Dans ce cas, la seule solution pour vous est de vous tenir au courant sur le site de votre horaire de départ.

Si vous avez un TGV qui a pour destination ou provenance une gare du Sud-Ouest, votre train est dérouté en gare de Paris Austerlitz. La SNCF indique avoir renforcé ses navettes entre les deux gares.



En revanche, les TGV pour Tours et Poitiers sont supprimés. Des Intercités pour ces destinations sont au départ d'Austerlitz, et la SNCF vous invite à vous reporter sur ces trains. "Un point régulier sera fait sur les trains qui pourraient être supprimés au départ de ces deux gares", indique la compagnie sur Twitter.



Pour les trains du quotidien, les lignes C et U du Transilien, dont la circulation a été interrompue, circulent à nouveau. Les trains de la ligne N et les TER entre Paris et Chartes ou Le Mans circulent, mais ont pour terminus la gare de Versailles-Chantiers, que vous pouvez rejoindre avec le RER C.



Enfin, la SNCF précise également que la garantie G30 s'applique pour cet incident. Si votre train est retardé, vous pourrez obtenir un remboursement partiel de leur billet. La compagnie va continuer à informer les voyageurs sur Twitter et ainsi que sur son site internet et son application.

— SNCF (@SNCF) 27 juillet 2018