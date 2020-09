Toujours vouloir avoir le dernier mot, qu'est-ce que ça cache ?

publié le 14/09/2020 à 05:55

On le connait tous, cet ami qui, peu importe le sujet de conversation, peu importe ses interlocuteurs, veut toujours avoir le dernier mot. Il peut discuter avec des collègues, avec des amis ou avec ses frères et soeurs, il voudra toujours avoir le dernier mot. Et si vous ne connaissez pas cette personne, c'est que c'est sûrement vous, l'ami qui veut toujours avoir le dernier mot.



Mais est-ce vraiment toujours le dernier qui a parlé qui a raison ? Pas forcément. Pourtant, certains s’obstinent, persistent et signent. Même quand l’objet de la discussion n’est qu’une broutille. Coûte que coûte, ils veulent toujours avoir le dessus… Comme c’est agaçant…

Il est difficile de savoir vraiment ce qui se cache derrière le besoin de mettre un point final à une conversation, ou de savoir comment se comporter face à une personne qui ne lâche pas le morceau et qui veut absolument avoir le dernier mot.





Venez témoigner

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.

Invités

- Guillaume Villemot, fondateur du Festival des Conversations.



- Isabelle Chataignier, humoriste et ancienne avocate. Professeur d'art oratoire à Sciences Po et à Eloquentia.



- Jean-François Marmion, psychologue.



L'équipe de l'émission vous recommande