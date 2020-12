Téléthon : la présidente de l'AFM-Téléthon appelle aux dons

publié le 06/12/2020 à 23:02

58,29 millions d'euros de promesses de dons atteints pour cette 34e édition marquée par l'annulation des animations bénévoles. C'est nettement moins que l'an dernier comme le souligne Laurence Tiennot-Herment, la présidente de l'AFM-Téléthon.

"Il y avait moins d'événements : 80% des animations qui se déroulent normalement sur le terrain n'ont donc pas pu se passer. Donc nous partons avec un impact de 30 millions d'euros qui a été rattrapé pendant les 30 heures. Pour cette année on pourrait faire un bilan chiffré mais je préfère dire qu'après ces semaines de stress et de tensions, après 30 heures d'émotion fortes et positives, aujourd'hui c'est une vraie reconnaissance que je veux adresser à tous ceux qui nous ont déjà donné", a-t-elle tenu à préciser.

"Je sais que la période n'est pas facile pour nos donateurs habituels et aussi pour de nouveaux potentiels donateurs à s'engager dans l'aventure. Il reste encore sept jours pour poursuivre et pour nous donner les moyens de multiplier les victoires. Je vous encourage à faire le 3637 ou téléthon.fr, on compte sur vous", appelle-t-elle sur RTL.