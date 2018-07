publié le 26/06/2016 à 11:23

George Clooney a tout, il est beau comme un tracteur Massey Ferguson qu’un paysan de l’Amour est dans le Pré a lustré à la brosse à dents afin de séduire l’une de ses 4 prétendantes, dont 4 moustachues.



Clooney peut parler tout près d’une dame juste après avoir s’être sifflé un kawa, elle sera contente, alors que nous si on fait ça, elle se dira "Mon dieu, quelle haleine de morse crevé, je vais gerber". Si vous étiez Clooney, Valérie, Virginie, vous materaient les melons en bavant, mais vous êtes Poirette, alors elles soupirent en calculant le nombre d’années qu’il leur reste avant la retraite. Clooney, récemment, a même choisi de porter le bouc, une sorte d’atroce barbe miniature qui a la forme d’un abattant de WC, et ben même avec ça il est sexy, si demain il se fait le collier de Robert Hue à la serpette, on aura encore envie de lui.

Pour le public, Clooney, c’est l’hétéro de base, qui peut séduire une femme juste en tripotant devant elle une capsule de ristretto. Mais un livre sorti cette semaine, intitulé "Clooney, une ambition secrète", révèle qu’en réalité, il serait gay, et refuserait de le dire, parce qu’il veut être président en 2020, après que la mère Clinton lui a chauffé le fauteuil en y frottant son tailleur à bouloche durant 4 ans. Et il doit penser que le peuple, qu’on imagine toujours plus coincé qu’il n’est en réalité, n’est pas prêt à voter pour un gay, alors qu’il ont élu un noir et s’apprêtent à élire un orange, Trump, le seul agrume à n’avoir qu’un seul pépin.

Pourtant, depuis 2014, Clooney est marié à Amal Alamuddin...