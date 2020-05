Stéphane Bourgoin répond à Jacques Pradel - L'histoire de la Bête de Jersey

publié le 11/05/2020 à 21:01

A la une ce soir, la véritable histoire de la « Bête de Jersey ». Une affaire criminelle de maniaque sexuel et vraisemblablement aussi de tueur en série, qui, pendant dix ans, a provoqué une terrible psychose chez les habitants de la petite île anglo-normande de Jersey, à quelques encablures des côtes Françaises.



A partir de 1960, une série d’agressions sexuelles se déroule dans l’est de Jersey : un terrifiant personnage, que la presse surnommera « la bête de Jersey » ou encore « le sadique de la pleine lune », attaque pendant la nuit des femmes et des enfants. Il est vêtu d’un long manteau et de bracelets à clous qui provoquent de graves blessures à ses proies, qu’il tente également d’étrangler. Son visage est dissimulé par un masque en caoutchouc effrayant, qui terrorise les victimes.



A l’époque, la police de Jersey n’est pas armée pour combattre un criminel de cette nature. L’enquête n’aboutit pas, de nombreux témoins se taisent et il faudra l’arrivée sur l’île d’un limier de Scotland Yard, pour le démasquer à la suite d’un banal délit de fuite dans une voiture volée.



Cet homme, Edward Paisnel est arrêté le 17 juillet 1971. Il s’agit d’un britannique passionné par les pratiques satanistes et par Gilles de Rais, qui sera condamné à 30 ans de prison, pour 13 agressions sexuelles.



Mais pour Stéphane Bourgoin, qui raconte cette histoire dans un livre qui vient de paraître aux éditions du Trésor, cet homme est également un tueur en série, auteur, entre autres, de l’enlèvement, du viol et la mise à mort d’une malheureuse jeune fille au pair d’origine finlandaise. Un meurtre jamais élucidé, un cold case qui a peut-être enfin trouvé sa solution !



On retrouve Stéphane Bourgoin dans cette émission qui s'exprime exclusivité pour la radio auprès de Jacques Pradel, sur les accusations de mensonges et de plagiats dont il est l’objet depuis plusieurs semaines.





Nos invités

Stéphane Bourgoin, auteur du livre « La bête de Jersey » aux éditions du Trésor.

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.