Spéciale enfants disparus

publié le 05/06/2019 à 21:00

Le 2 mai 1989, vers 10 heures du matin, le petit Yannis Moré disparaît, mystérieusement, alors qu'il s'amuse avec trois de ses frères, âgés de 5 à 9 ans, dans une petite cabane qu’ils construisent à quelques mètres de chez eux.Deux des enfants décident bientôt de retourner à la maison. L’aîné reste sur place. Mais leur mère, Pascaline, s’aperçoit que Yannis n’est plus là. On pense alors qu'il s'est perdu et qu’on va très vite le retrouver. Au bout de quelques heures, les parents finissent par s’inquiéter et alertent les gendarmes….





Accident, fugue, enlèvement ? Toutes les hypothèses sont envisagées par les enquêteurs et bientôt des battues sont organisées : Une centaine de gendarmes, militaires, sapeurs-pompiers et bénévoles participent alors aux recherches et ratissent systématiquement tous les environs. Les habitants laissent même entrer les gendarmes chez eux si ceux-ci désirent jeter un œil. Malheureusement les recherches sont vaines. Pas de témoin, ni d'indices, pas de suspect, pas de demande de rançon.



Peu à peu l’enquête s’enlise. Jusqu’à ce jour du 1er octobre 1990, seize mois plus tard, lorsqu’un chasseur découvre à 600 mètres à vol d'oiseau de la maison, deux souliers, dans une zone boisée qui avait été déjà fouillée. Ce sont les chaussures que portait Yannis lorsqu’il a disparu.

Pour les gendarmes de la brigade de recherche de Dignes, l'enlèvement cette fois ne fait plus aucun doute. Les deux chaussures en cuir étaient posées côte à côte et les lacets étaient défaits. Gérard Puig, le directeur d’enquête est alors persuadé que quelqu'un les a déposées, peut-être par remord . Les gendarmes trouveront aussi, sur une touffe de thym, une médaille en or et une chaîne que l’enfant portait, au bord d'un ruisseau à sec. À quelques mètres, on retrouve encore des vêtements humides : un slip, une chaussette, un survêtement et l’anorak de Yannis. À l'époque, les analyses biologiques n'ont pas révélé de traces de sang. Une certitude qui renforce encore le mystère: au printemps, les vêtements n'étaient pas là, et la zone avait été fouillée à trois reprises…



Nos invités

Alain Boulay, président de l’APEV (Association des Parents d’Enfants Victimes) , Pascaline Moré, maman du petit Yannis et Annie Gourgue, présidente fondatrice de l'Association La Mouette qui œuvre pour la défense et la protection de l'enfant.