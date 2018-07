Soldes plus courtes, Black Friday... Bruno Le Maire veut revoir le dispositif

et AFP

Les Français pourraient voir leurs habitudes changer. Si actuellement deux grosses périodes de solde sont organisées chaque année, cela pourrait bien évoluer. Bruno Le Maire a en effet annoncé sa volonté de mettre en place une "concertation avec tous les acteurs du commerce" afin de revoir et d'améliorer l'organisation des périodes de soldes.



Si le ministre de l'Économie assure que les soldes demeurent "un moment important", l'organisation actuelle "n'est pas satisfaisante" selon lui. "J'ouvrirai, après les soldes d'été, une concertation avec tous les acteurs du commerce pour rendre les soldes encore plus efficaces", a-t-il ajouté alors que s'ouvre ce mercredi 28 juin les soldes d'été.

En première ligne, les dates de ces périodes sont pointées du doigt par le ministre de l'Économie. "Les soldes d'hiver sont trop tardifs, on pourrait les faire démarrer au tout début de janvier (...) On pourrait également travailler à un raccourcissement de la période et à une meilleure articulation avec le commerce en ligne", a-t-il expliqué.

Vers la mise en place d'un "black friday" ?

Depuis la suppression des soldes flottants en 2015, la période officielle des soldes durent désormais six semaines, une durée que beaucoup de professionnels estiment trop longue, constatant souvent un essoufflement dès la troisième semaine.



Enfin, le ministre de l'Economie n'a pas exclu de mettre en place un autre moment fort de promotions dans l'année, à l'image par exemple du Black Friday.



Concurrencés par les promotions toute l'année, les soldes font de moins en moins recette. Cette année, selon un sondage Toluna pour LSA, auprès de 1.511 personnes, 73% des Français prévoient de participer aux soldes d'été cette année, en recul de 4,4 points. Ce qui représente environ 2,2 millions d'acheteurs en moins.