Crédit : AFP Les soldes d'hiver durent six semaines, du 11 janvier au 21 février 2017

par La rédaction numérique de RTL publié le 17/01/2017 à 08:05

C'est les soldes d'hiver ! Zalando, Les 3 Suisses, Asos, DIM, Levis ou La Redoute sont autant de marques sur lesquelles RTL.fr vous propose des codes de promotions. Les soldes d'hiver dureront six semaines, du 11 janvier au 21 février 2017. Pour bien commencer l'année et contrer ce Blue Monday, faites vous plaisir sans trop vous ruiner !



Près de 150 marques proposent des codes de réduction sur RTL.fr. De Adidas à Gifi en passant par Ralph Lauren, New Balance ou Minelli, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur vos achats. À ces pourcentages s'ajoutent des bons d'achat ou des frais de livraison offerts.



Des achats en ligne qui sont, une fois de plus, très sollicités par les acheteurs. Selon une enquête du Consumer Science & Analytics publiée le 6 janvier dernier, plus de 26 millions de français préfèrent ce mode de shopping pour les soldes d'hiver, pour un budget Web moyen de 199€.