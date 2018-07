SNCF et Ryanair, une fin de semaine perturbée dans les transports

publié le 23/07/2018 à 18:40

En pleine période de vacances estivales, vous êtes potentiellement concerné. Des perturbations sont attendues entre mercredi 25 et vendredi 27 juillet que ce soit sur les rails ou dans les airs.



Après de longues semaines de perturbations, les passagers de la SNCF pourraient connaître une nouvelle journée perturbée vendredi 27 juillet. La CGT Cheminots a programmé une journée de mobilisation alors que les résultats financiers semestriels du groupe doivent être publiés.

Cependant, les perturbations pourraient être minimes. La CGT Cheminots est de nouveau seule à appeler à une grève nationale, comme jeudi dernier où son mouvement n'avait que très faiblement affecté le trafic des TER. Seuls 3,17% des cheminots avaient cessé le travail.

600 vols annulés chez Ryanair

En revanche, certains vacanciers pourraient voir leur retour largement perturbés. Au plus fort de la saison touristique, les hôtesses et stewards de Ryanair sont en effet appelés à faire grève mercredi 25 et jeudi 26 juillet en Espagne, au Portugal, en Belgique et en Italie, obligeant la compagnie aérienne à annuler 600 vols et à contacter 100.000 passagers pour leur proposer un changement d'avion ou un remboursement complet.



Selon la compagnie irlandaise à bas prix, "90% des passagers concernés ont été transférés sur un autre vol". L'Espagne est le pays le plus touché. La compagnie a prévu que la grève pouvait y affecter "jusqu'à 200 des 830 vols quotidiens" qu'elle opère.



Au Portugal comme en Belgique, Ryanair a estimé que le mouvement pouvait toucher 50 vols quotidiens alors que la compagnie n'a pas évalué de perturbations concernant l'Italie, même si un appel à la grève y est aussi lancé.