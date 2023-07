Un ver datant de 46.000 ans, soit l'époque des mammouths laineux, a été ressuscité par des scientifiques. Ce ver a survécu dans le sol congelé de la Sibérie, à 40 mètres de profondeur, dans un état de cryptobiose, c'était-à-dire dans état de dormance qui lui permet de vivre sans eau et sans oxygène.

Ainsi, selon Teymuras Kurzchalia, professeur émérite à l'Institut Max Planck de biologie cellulaire moléculaire et de génétique en Dresde, qui a participé à la recherche, ce ver est resté "dans un état entre la vie et la mort", a-t-il indiqué à CNN. Il est ainsi possible pour ce genre de vers d'"arrêter la vie et de la reprendre depuis le début".

Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue scientifique PLOS Genetics. Pour le professeur Kurzchalia, c'est une "découverte majeure". De plus, les auteurs des recherches pensent que ce ver fait partie d'une espèce encore inconnue.

