Sexualité : le désir des femmes se délite-il plus vite ?

publié le 24/05/2019 à 07:00

« Pas ce soir chéri, j’ai la migraine »... Cette célèbre excuse, qui sous-entend que l’homme propose et que la femme dispose, nous interroge sur la libido féminine, que l’on définit comme fragile, complexe, inconstante...



Fatigue, manque de plaisir, anxiété, douleurs, routine... : au sein d'une relation, le désir sexuel féminin se délite-t-il plus vite que le désir sexuel masculin ? Les femmes se désintéressent-elles du sexe après des quelques années de vie commune ? Qu’en est-il vraiment ? Est-il possible d'entretenir et de stimuler le désir ? Quid des couples lesbiens ?



Invités

- Sophie Cadalen, psychanalyste et écrivaine, auteure de Vivre ses désirs, vite ! (Editions Philippe Rey)

- Damien Mascret, médecin, sexologue et journaliste au Figaro Santé

