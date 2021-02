Seniors : vieillir en aimant

publié le 24/02/2021 à 01:37

Céline a rencontré un homme il y a un an et demi. Après plusieurs rendez-vous, il n'a plus donné signe de vie jusqu'en décembre dernier. Il se sont revus quelques fois. Mais quelques zones d'ombre font douter Céline sur la sincérité de cet homme.

Le fils de Nadia est incarcéré à l'âge de 22 ans. Depuis peu, elle n'a plus le droit de lui rendre visite. Elle a compris que la demande venait de son fils. Bien que ce soit son fils, Nadia ne supporte plus cette situation.

Aïda est en couple avec son compagnon depuis 1 an et demi et vivent ensemble depuis 1 an. Elle a découvert qu'il avait un caractère et un rythme de vie beaucoup plus détendu qu'elle. Aïda se pose la question de rompre mais a aussi peur de la solitude.

Charlotte entretenait une relation avec un homme qui n'était pas libre. Elle a décidé de le quitter il y a 7 mois. Depuis que cet homme l'a recontactée, il lui est difficile de s'en tenir à sa décision. Entre les restrictions sanitaires et le chômage, Charlotte a l'impression de tourner en rond seule.

Clémence rencontré un homme chez des amis l'année dernière. Ils sont tombés amoureux mais la distance a rendu l'histoire furtive. En septembre, Clémence a été quittée et a vécu un chagrin immense. Ce soir, Clémence et cet homme ont repris contact. A 72 ans, elle se demande si elle doit ouvrir son cœur à cet homme.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

