publié le 04/09/2019

Les habitants n'en peuvent plus du terrain vague transformé en décharge à ciel ouvert depuis plusieurs années. Certains affirment même que la mairie elle-même alimente ce dépotoir.

Selon le journal Le Parisien, l'odeur nauséabonde et la présence de rats et de mites provoquent la colère des riverains. "Je vois la décharge depuis ma fenêtre. Je ne regarde même plus... Je vis tous les jours avec. On dirait que c'est laissé à l'abandon. Cela ne donne pas envie de vivre ici", témoigne une habitante.

Quant à la mairie, elle admet que la situation est inquiétante : "le terrain est devenu une déchetterie à ciel ouvert, qui fait l'objet de dépôts sauvages. Nos services municipaux y déposaient les sacs jaunes", explique le maire socialiste de Bagnolet, Tony di Martino.

Un appel d'offres, publié le 1er août par la mairie, a été lancé pour débarrasser le terrain de tous ces déchets et sécuriser le site. La situation devrait revenir à la normal dans les mois qui viennent selon la mairie.