et La rédaction de RTL

publié le 21/08/2018 à 17:27

La nuit a été dure pour les 316 passagers d'un TGV Paris-Milan. Lundi 20 août dans la soirée, ils sont restés bloqués 7 heures dans une rame arrêtée en Savoie, sans lumière ni climatisation.



Entre 18h15 et 18h30, les passagers interrogés par RTL disent avoir vu "un éclair", suivi par l'arrêt du train. La rame a en réalité heurté un caténaire électrique, un câble porteur situé le long des rails, aux abords de la commune d'Épierre en Savoie. Le conducteur a expliqué aux passagers qu'ils allaient être arrêtés jusqu'à ce que la situation soit réglée.

"Il faisait très très chaud", raconte Amélie au micro de RTL, qui était à bord du TGV. "Rapidement, les toilettes ont été bouchées, puis il n'y avait plus rien dans le wagon bar". Et enfin, les lumières se sont éteintes : "on a fini dans la nuit noire", poursuit la passagère.

Les passagers ont finalement été dépannés au bout de 7 heures, par une motrice diesel de secours, vers 1 heure du matin. Le train a été tracté jusqu'à la gare de Saint-Jean-de-Maurienne, où 7 cars attendaient les vacanciers pour les amener à leur destination finale.



En plus des conditions pénibles dans lesquelles les passagers étaient bloqués, ceux-ci fustigent la mauvaise gestion de l'incident. "On n'avait aucune information", explique Amélie. La situation a été "vraiment mal gérée", dénonce-t-elle.