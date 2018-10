Santé : qu'avons-nous à apprendre de nos ancêtres ?

publié le 15/10/2018 à 07:00

Prendre soin de sa santé (poids, activité physique, alimentation mais aussi mieux-être, optimisme et confiance en soi), ce n’est pas seulement quand on est malade, c’est aussi et surtout quand on va bien, afin de cultiver justement cet équilibre le plus longtemps possible…Mais comment faire ? Quelles petites et grandes astuces nous permettent de nous occuper de nous et de nous faire du bien au quotidien ?



Invité

Professeur Michel Lejoyeux, responsable du département de psychiatrie et d'addictologie Bichat-Beaujon et chef de service dans plusieurs hôpitaux parisiens, auteur de La Médecine du bon sens (Editions JC Lattès)



La médecine du bon sens

