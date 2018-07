Santé : les jeunes médecins généralistes en désaccord avec la Cour des comptes

et Agnès Bonfillon

publié le 29/11/2017 à 23:42

Les médecins généralistes ne font pas assez d'efforts, déclare la Cour des Comptes dans un rapport dévoilé mercredi 29 novembre. Pour faire face aux déserts médicaux, les Sages préconisent d'obliger les jeunes diplômés à faire leurs classes avant de s'installer.



Pour ReAgjir, la "fin de la liberté d'installation" est une mauvaise idée. "Ce qui est proposé, c'est de permettre aux jeunes de s'installer seulement à condition de s'installer en zone sous dotée. C'est une fausse bonne idée, car ça risque de faire fuir les jeunes de l'exercice liberal, pas de régler le problème des déserts médicaux", estime le vice-président Yannick Schmitt.

"Aujourd'hui, la démographie des médecins généralistes est assez catastrophique. On en perd un millier chaque année. Ça va durer comme cela encore jusqu'en 2025. La question n'est pas de savoir si on peut mieux répartir les généralistes, mais surtout comment faire pour qu'un maximum s'installe et fasse de la médecine générale".