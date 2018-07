Salon de l'Agriculture: "On sent qu'aujourd'hui tout s'essouffle", dit Jean-Luc Poulain

publié le 23/02/2018 à 09:36

Au parc des expositions parisien, Porte de Versailles, le Salon de l'Agriculture 2018 se prépare à ouvrir ses portes au public samedi et ce jusqu'au dimanche 4 mars. Emmanuel Macron y passera la journée. Mais avant cela, en coulisses on s'active.



"On est dans les finitions, c'est un chantier qui finit de se monter", confirme Jean-Luc Poulain, président du Salon de l'Agriculture. Cette année, la mascotte du salon est une vache de l'Aubrac, "Haute". Elle est arrivée jeudi soir à Paris, accueillie par un comité de photographes.

En 2017, le salon a accueilli 619.000 visiteurs. "On y tient," à ce chiffre de fréquentation, affirme Jean-Luc Poulain. "On est fier d'être le plus grand salon de France, un salon de communication où les agriculteurs peuvent expliquer où en est l'agriculture aujourd'hui, ce qu'elle produit, comment elle le produit et pourquoi". Toutefois, le président de l'événement estime être sur "la fin d'un cycle de 30 ans".

On a du mal à avoir accès aux marchés mondiaux" Jean-Luc Poulain Partager la citation





La politique agricole commune de l'Union européenne ayant été réformée en 1992. "On sent aujourd'hui que tout s'essouffle, on a du mal à avoir accès aux marchés mondiaux et les agriculteurs viennent écouter les politiques pour savoir quelle agriculture de demain est attendue".

Se faire entendre auprès des politiques

Pour l'instant, estime Jean-Luc Poulain, les agriculteurs sont dans un "brouillard d'autant plus morose qu'il n'y a plus de revenus". Et les tentatives d'Emmanuel Macron pour rassurer peinent à convaincre. Aussi, le salon de l'Agriculture représente un bon moyen pour les professionnels de se faire entendre.

"Il y a deux faces", explique Jean-Luc Poulain. "la communication avec le visiteur, puis la discussion, et les questionnements envers le politique", et donc le gouvernement.