publié le 22/02/2018 à 13:44

Après une année 2017 hautement politique en pleine campagne présidentielle, le 55e Salon international de l'Agriculture se tiendra du samedi 24 février au dimanche 4 mars 2018 Porte de Versailles à Paris. Il est très important aux yeux du gouvernement qui veut "chouchouter les agriculteurs".



Le salon sera ouvert tous les jours de 9h à 19h. Emmanuel Macron lui s'y rendra samedi 24 février pour l'inauguration. Il sera là avant l'ouverture, et "s'il le faut, il partira après la fermeture", a confié un de ses proches.

De nombreux autres membres du gouvernement sont également attendus sur place, tels que le premier ministre Édouard Philippe (qui viendra trois jours), Michel Blanquer pour l'Éducation, Muriel Pénicaud pour le Travail, Nicolas Hulot pour l'Écologie et bien sûr Stéphane Travert pour l'Agriculture.

Une vache Aubrac à l'honneur

Cette année, le Salon de l'Agriculture a décidé de mettre la race Aubrac à l'honneur avec l'égérie de 2018. La vache "Haute", née en 2012, a grandi à Laguiole en Aveyron, et va représenter le troupeau de 130 vaches Aubrac qu'elle participe à renouveler chaque année.



Le salon est également ouvert aux visiteurs non professionnels souhaitant découvrir les animations proposées autour de l'agriculture. Les billets, entre 0 et 14 euros, sont en vente sur Internet et aux caisses sur place.

Tarifs

En caisse et sur Internet :

- Plein tarif : 14 euros

- Enfant de 6 à 12 ans : 7 euros

- Enfant de moins de 6 ans : gratuit



Uniquement en caisse sur place :

- Étudiant : 7 euros

- Personnes à mobilité réduite avec carte d'invalidité : 9 euros

- Tarif accompagnateur : 9 euros (un accompagnateur par visiteur handicapé)

Comment y aller ?

* Métro

- Ligne 12 : Station "Porte de Versailles", cette ligne dessert les gares Montparnasse et Saint-Lazare

- Ligne 8 : Station "Balard"



* Tramway

- Ligne T2 : Arrêt "Porte de Versailles"

- Ligne T3a : Arrêt "Porte de Versailles"



* Bus

- Ligne 80 : Arrêt "Porte de Versailles"

- Ligne 39 : Arrêt "Desnouettes" ou "Balard-Lecourbe"



*En Voiture

- Depuis les autoroutes A1, A3, A14, A15 : Prendre direction Paris, accès par le périphérique Ouest

- Depuis les autoroutes A3, A4, A6, A10 : Prendre direction Paris, accès par le périphérique Sud

- Depuis le périphérique : Sortie Porte de Versailles