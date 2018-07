Avec MiiMOSA, les agriculteurs se passent des banquiers

publié le 28/02/2017 à 07:54

Les agriculteurs ont de plus de plus de mal a obtenir des prêts. En période de crise, pas simple de se lancer ou de se développer. MiiMOSA les aide en faisant appel au public et au consommateur grâce à un site de financement participatif. Un éleveur qui a besoin d'un tracteur ? Un viticulteur veut changer de bâtiment ? Ils font un appel au don. En échange, les donateurs reçoivent des cadeaux (des visites à la ferme, des produits...). Grâce à ce site, une éleveuse de chèvres a pu s'acheter un tracteur. En échange, elle a proposé des séjours sur son exploitation, des fromages.



Sur le site Internet de MiiMOSA, les contributeurs versent en moyenne 100 euros. Chaque projet récolte entre 6.000 et 6.500 euros. Les deux-tiers des projets sont dans le bio. Quand on dit qu'on veut faire du bio a son banquier, ça ne le convainc pas forcement.

Vous avez aussi un éleveur qui vient de lancer un appel pour acheter des arbres. Il veut faire de l'agro-foresterie : planter sur sa prairie des châtaigniers, des hêtres pour faire de l'engrais avec les feuilles qui tombent, capter du carbone.

Le site de MiiMOSA a financé en deux ans 600 projets d'agriculteurs. Il a réussi a collecter 2,5 millions d'euros. Ce site a été créé par un petit-fils d'agriculteur. L'an dernier, il nous disait qu'il voulait embaucher. C'est fait : quinze emplois ont été créés.