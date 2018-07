publié le 28/04/2016 à 17:58

Salah Abdeslam vient de passer sa première nuit en détention provisoire dans une prison française. Arrivé sous importante escorte policière à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), mercredi 27 avril en fin de soirée, le suspect clé des attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis est sans doute devenu le prisonnier le plus surveillé de France. L'enjeu est de taille pour les équipes pénitentiaires qui doivent veiller à assurer la sécurité du seul rescapé des commandos meurtriers, dont les futurs témoignages seront sans doute cruciaux pour faire avancer l'enquête.



La mission est d'autant plus compliquée car Salah Abdeslam a pu découvrir, dès son entrée à Fleury-Mérogis, un climat quelque peu hostile. En effet, un syndicaliste de la prison affirme à BFMTV que le jeune homme de 26 ans a été accueilli sous les sifflets des autres détenus. Une information confirmée par Marianne qui rapporte que bon nombre de huées et d'insultes venaient des cellules où se trouvent des détenus connus pour leur radicalisation salafiste. Ces derniers reprocheraient ainsi à celui qui a sans doute convoyé les kamikazes du Stade de France d'avoir renoncé à se faire exploser. L'hebdomadaire précise toutefois que les sifflets étaient également accompagnés, de manière égale, par des cris de joie et des applaudissements.

Un dispositif anti-suicide

Placé dans le quartier d'isolement, Salah Abdeslam est scruté sur ses moindres faits et gestes par les surveillants qui s'appuient sur une caméra placée au-dessus de son lit. D'importants moyens humains sont également à l'oeuvre, étant donné que la cellule du terroriste présumé était encadrée par une équipe de gardiens triés sur le volet. Les membres de cette escouade se sont ainsi relayés plusieurs fois par heure pour vérifier que Salah Abdeslam ne tente pas de mettre fin à ses jours. Pour prévenir tout risque de suicide, la cellule de 11 mètres carrés a été spécialement aménagée, avec une fenêtre condamnée et débarrassée de tout objet pouvant permettre à un détenu de passer à l'acte.

Le quotidien de Salah Abdeslam va donc se limiter dans les jours qui viennent à une promenade par jour durant laquelle il sera seul. Selon la loi qui précise qu'un détenu "conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte", il aura également droit à un peu de télévision et des visites au parloir.