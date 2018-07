publié le 27/07/2016 à 16:31

Comment Adel Kermiche a-t-il trompé la justice ? Le jeune homme de 19 ans, qui a participé à l'assassinat d'un prêtre mardi 26 juillet, avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dès mars 2015 pour avoir tenté de rejoindre la Syrie. Après une seconde tentative, en mai 2015, vers les terres du jihad, le jeune homme de nouveau mis en examen, est incarcéré. "Il semble qu'il se soit encore davantage radicalisé lors de ce séjour en prison" dit une source proche de l'enquête.



Le 18 mars dernier, une juge antiterroriste décide de le libérer et de l'assigner à résidence sous surveillance électronique. Selon une source proche du dossier qui confirme les informations du Monde, Adel Kermiche a assuré à la magistrate regretter ses tentatives de départ. "J'ai envie de reprendre ma vie, de revoir mes amis, de me marier", plaide-t-il alors, affirmant ne pas être un islamiste radicalisé et évoquant des projets professionnels. Pour la juge, le jeune homme "a pris conscience de ses erreurs". Le parquet fait appel pour qu'il reste en prison mais la chambre de l'instruction de la cour d'appel ne suit pas ces recommandations : Kermiche sort de prison, est assigné à résidence chez ses parents et équipé d'un bracelet électronique.

Si les magistrats ont pris une telle décision c'est donc qu'ils avaient des assurances, notamment familiales, car on peut dire que la famille d'Adel Kermiche est bien intégrée. RTL s'est entretenu avec la grand mère maternelle du terrorsite, une femme âgée, la voix tremblante, affaiblie qui vit toujours dans le quartier du Chateau blanc où Adel a passé sa prime-enfance. Cette grand-mère a d'abord instisté pour dire qu'elle est aujourd'hui en deuil à la fois pour les victimes de cet attentat et pour son petit-fils. Elle condamne ses actes et explique qiue ses parents - sa mère, professeure, en particulier - se sont battus jusqu'au bout pour tenter de ramener Adel sur le droit chemin. "Reprend tes études, trouve un travail", lui avait dit sa mère à plusieurs reprises. C'est également la famille qui avait prévenu les autorités françaises lorsque le jeune homme a tenté à deux reprises de rejoindre la Syrie. Adel Kermiche n'entretenait plus de liens particuliers avec sa grand-mère, tout juste un "bonjour" lorsqu'ils se croisaient toutes les deux semaines dans la maison familiale.

Elle affirme qu'il s'était radicalisé depuis plus d'un an, à sa sortie de prison, en mars 2015. Sa famille avait repris espoir et croyait que le garçon s'était apaisé, que le dialogue avait été renoué... Elle cherche aujourd'hui à comprendre comment et pourquoi leur enfant a tué sauvagement le prêtre de sa ville en se revendiquant de Daesh.