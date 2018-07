publié le 26/07/2016 à 21:03

Choqués, horrifiés... Les réactions ne sont pas fait attendre sur les réseaux sociaux après l'attentat qui a frappé mardi 26 juillet l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Deux "soldats" de Daesh ont égorgé un prêtre, Jacques Hamel, et blessé trois personnes présentes dans la paroisse, dont une grièvement. Cette attaque terroriste - la première contre une église française - a poussé de très nombreux internautes à apporter leur soutien à la communauté catholique ou, pour certains, à afficher clairement leur appartenance religieuse.



Après #JeSuisCharlie, #JeSuisBataclan #JeSuisBruxelles, #JeSuisNice, le hashtag #JeSuisCatholique a fait son apparition sur Twitter, de même que #JeSuisPretre. Mais #JeSuisCatholique a été le plus utilisé dans la journée. On a pu lire des messages en français, mais aussi en anglais, en italien et dans de nombreuses autres langues. La plupart des internautes ont partagé leur émotion face à l'assassinat d'un "homme de paix", certains ont vu dans cet attentat : une "attaque contre l'Église", d'autres ont préféré appeler au rassemblement pour "éviter les amalgames". De nombreux twittos musulmans ont également exprimé leur soutien à "leurs frères catholiques".

#JeSuisCatholique j'aime ma religion, je la pratique et JE SAIS TRES BIEN que l'islam est une très belle religion de PAIX comme la mienne — andréa (@dspraybohen) July 26, 2016

Après chaque attentat il y a #jesuis .... aujourd'hui c'est #JeSuisCatholique .. MAIS avant tout je suis citoyen pic.twitter.com/LSlWwPl6AK — d.Géraud (@dgeraud1981) July 26, 2016

#JeSuisCatholique et je sais faire la différence entre un musulman et un terroriste STOP aux amalgames ! — Syl Montana (@SylMontana) July 26, 2016