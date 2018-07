publié le 26/07/2016 à 16:41

"Installer la peur dans leur cœur (sic)", préconisait, il y a exactement un an, le numéro 5 de Dar al-Islam, magazine de propagande de Daesh. Mardi 26 juillet, deux hommes, présentés par l'organisation islamiste comme faisant partie de ses "soldats", ont tué un prêtre en pleine célébration de messe à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Le prêtre qui officiait a été égorgé. Les recommandations faites un an plus tôt par Dar al-Islam aux potentiels terroristes rappellent que l'Église fait figure de cible privilégiée pour Daesh.



C'est la première fois qu'une église française est attaquée par des terroristes. Depuis la tentative de Sid Ahmed Ghlam d'attaquer une église à Villejuif, les édifices religieux ne sont pas protégés en permanence. Cela est impossible du fait de leur nombre : plus de 46.000 églises dans tout le pays, ainsi que 4.000 temples et quelque 2.000 mosquées.

Les petites églises moins protégées

Difficile de déployer en permanence des forces de l'ordre devant ces édifices. En avril 2015, après les projets révélés de Sid Ahmed Ghlam, qui voulait s'en prendre à des églises de Villejuif, des protections avec barrières et un dispositif militaire avaient été mis en places devant la plupart des grosses églises et cathédrales de France. En décembre 2015, après les attentats de Paris, le ministère de l'Intérieur avait lancé une circulaire détaillée qui limitait l'accès aux bâtiments religieux, pouvait interdire sacs et bagages, imposait l'ouvertures des sacs et manteaux et interdisait les stationnements aux abords des lieux de culte.

Aujourd'hui, des agents de sécurité sont toujours présents aux abords des grands édifices religieux comme c'est le cas à Notre-Dame-de-Paris, où des patrouilles du plan Vigipirate circulent régulièrement. Mais les autorités craignaient l'attaque d'églises moins connues, moins exposées et donc moins protégées, comme cela est arrivé ce 26 juillet. La sécurité sera donc renforcée après cette attaque d'une grande violence. Reste à savoir par quels moyens.

"Toujours viser les endroits fréquentés, tels que les lieux touristiques, les grandes surfaces, les synagogues, les églises (...)", conseille ainsi le magazine paru en juillet 2015. Ce 26 juillet est également le jour d'ouverture des Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ), plus grand rassemblement mondial de l'Église catholique. Pour cette édition, tenue à Cracovie (Pologne), l'attaque meurtrière perpétrée dans une église française invite les autorités présentes sur place à la plus grande vigilance.

