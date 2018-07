publié le 26/07/2016 à 13:05

Un prêtre a été assassiné au cours d'une prise d'otages dans une église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen (Seine-Maritime), ce mardi 26 juillet. Un paroissien est également grièvement blessé. Les deux preneurs d'otages ont été "neutralisés" par les forces de l'ordre, selon les informations communiquées par le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Le pape François n'a pas tardé à réagir, en déclarant s'associer "à la douleur et à l'horreur" et "condamne de la manière la plus radicale" l'attaque dans une église en France, selon un communiqué du Vatican qui évoque "un meurtre barbare".



"Nous sommes particulièrement frappés parce que cette violence horrible est intervenue dans une église, un lieu sacré où s'annonce l'amour de Dieu, avec le meurtre barbare d'un prêtre et des fidèles touchés", a expliqué le Vatican. Les deux preneurs d'otages, armés de couteaux, ont retenu cinq personne pendant environ une heure à partir de 10 h du matin, avant d'être abattues par les forces de l'ordre.