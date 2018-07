publié le 26/07/2016 à 17:55

Les deux auteurs de la prise d'otages dans une église de Saint-Étienne-du-Rouvray mardi 26 juillet, avaient des armes blanches et "un dispositif factice" faisant penser à un engin explosif, selon une source proche du dossier. Au cours de l'attaque, les terroristes ont égorgé un prêtre et blessé grièvement un paroissien, avant d'être abattus par les policiers. Des couteaux, "un vieux pistolet inopérant" et un "dispositif factice" faisant penser à la présence d'explosifs, ont été retrouvés sur les lieux a expliqué cette même source à l'AFP.



Vers 16 heures, soit environ cinq heures après la fin de la prise d'otages, la police nationale a annoncé que l'opération de déminage et de sécurisation de la zone était terminée. Aucun explosif n'a été signalé. "La police technique et scientifique est maintenant au travail", a précisé à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur Pierre-Henry Brandet. La Direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Rennes, la Sous-direction antiterroriste (SDAT) et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) sont chargées de l'enquête. "Les primo-intervenants qui ont sécurisé les lieux et sont intervenus sont les policiers de la BRI de Rouen, mais aussi ceux de la brigade anti-criminalité (BAC) et des agents de la voie publique", a souligné le porte-parole du ministre.