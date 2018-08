Ryanair : la grève européenne prive 55.000 passagers d'avions

publié le 10/08/2018 à 07:41

Des avions Ryanair cloués au sol ce vendredi 10 août. La compagnie à bas coûts fait face à un nouveau conflit social d'ampleur européenne, avec une première grève de pilotes coordonnées dans cinq pays. Leur principale revendication : l'obtention de meilleures conditions de travail.



Le débrayage, en pleine période de congés estivaux, concerne l'Allemagne, la Belgique, la Suède, l'Irlande et les Pays-Bas. Au total, plus de 55.000 passagers seront concernés, dont 42.000 pour l'Allemagne, selon la compagnie qui a promis aux voyageurs lésés un changement gratuit de réservation.

Ryanair a précisé que 85% de leurs vols seront assurés. "Plus de 2.000 vols opéreront normalement, transportant près de 400.000 passagers à travers l'Europe", a indiqué dans la soirée du jeudi 9 août la compagnie irlandaise sur Twitter. Le même jour, un tribunal des Pays-Bas a autorisé les pilotes néerlandais à se joindre au mouvement de grève.

Une grève fin juillet déjà

La compagnie, qui revendique 130 millions de clients annuels et dénonce une grève "inutile", a vu ces derniers mois le malaise social s'étendre à ses principales catégories de personnel en Europe. Fin juillet, l'entreprise irlandaise avait affronté une grève du personnel de cabine en Espagne, Italie, Portugal et Belgique. Quelque 600 vols furent annulés touchant 100.000 passagers.



L'impact de ce type de mouvements est bien plus important que des grèves nationales isolées lors desquelles la compagnie peut remplacer les grévistes par leurs collègues de pays voisins. Les tensions à Ryanair ont éclaté au grand jour à la suite d'un sérieux problème de planning de pilotes en septembre 2017, qui a entraîné un grave conflit et des annulations portant sur 20.000 vols.