Une actrice hollywoodienne de plus ose prendre la parole. Dans son documentaire "Pretty Baby : Brooke Shields", l’actrice américaine révèle avoir été violée. La scène se déroule au début de sa carrière. Elle rejoint un homme, qu’elle connaissait, peu après avoir reçu son diplôme. Pensant faire une préparation de casting en sa compagnie, elle suit l’homme dans un hôtel. Une fois dans la chambre, il va à la salle de bain avant d'en ressortir nu et de la violer.

"C'était comme une bagarre... J'avais peur de me faire étouffer ou quelque chose comme ça. Je ne me suis pas beaucoup débattue. Je ne l'ai pas fait. J'étais juste complètement pétrifiée. Je pensais que mon 'non' aurait dû suffire. Et je me disais seulement 'reste en vie et pars'", livre l'actrice dans son documentaire. Juste après le viol, elle aurait appelé un proche afin de lui confier ce qu'elle venait de vivre.



Présenté en avant-première vendredi 20 janvier au festival du film de Sundance aux États-Unis, le documentaire a sidéré la foule. Il contient une myriade de moments touchants. L'hypersexualisation dont l'actrice a été victime dès ses dix ans est abordée. Elle raconte un shooting photo dénudé dans lequel elle a participé à 10 ans et son rôle dans le film Pretty Baby où elle incarne, à 11 ans seulement, une enfant prostituée.

Mon message personnel, c'est la persévérance Brooke Shields

C'est le portrait d'une jeune actrice, ambitieuse mais impuissante face à l'industrie du cinéma. On y voit une enfant confrontée aux délires d'hommes plus âgés, dans des talk-show, concernant ses rôles dans les films Le lagon bleu ou Un amour infini. "Mon message personnel, c'est la persévérance, et ne pas vous autoriser à devenir une victime aux yeux d'une société ou d'une industrie", a-t-elle déclaré à l'AFP avant la première du film au festival.

"Je suis fière de la façon dont j'ai continué d'apprendre, de grandir, de travailler et d'aimer ce que je fais". C'est "le bon moment dans ma vie" pour figurer à l'affiche d'un documentaire, a clamé l'actrice de 57 ans.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info