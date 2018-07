publié le 29/09/2017 à 07:10

15 élèves âgés de 17 à 25 ans. C'est un établissement scolaire d'un genre particulier qui a ouvert ses portes lundi 25 septembre à Rennes, en Ille-et-Vilaine. Cette structure, appelée "microlycée", a pour but d'accueillir les jeunes en situation de décrochage scolaire en leur offrant un parcours aménagé, leur permettant à terme d'être diplômés d'un baccalauréat général.



"Même si nous avons l'académie avec les meilleurs résultats, nous avons également des décrocheurs", justifie Emmanuel Forgeoux, coordinatrice pédagogique du microlycée de Rennes jointe par RTL.fr. Elle estime le nombre de décrocheurs intéressés par la reprise d'études générales à 150 dans toute l'académie.

Tout élève âgé de 16 à 25 ans et ayant passé au moins six mois déscolarisé, peut faire son entrée en microlycée, à la condition qu'il prouve sa motivation et qu'il n'ait aucune affectation dans un établissement traditionnel.

Des ateliers transdisciplinaires

Divisés en classes d'une dizaine, les élèves suivent les cours d'un cursus général. En microlycée, les cours sont allégés et les élèves suivent des ateliers transdisciplinaires. Pour leur semaine de rentrée, les élèves du microlycée de Rennes ont par exemple suivi une visite "street-art" organisée par l'office du tourisme de la ville. "Ils vont ensuite utiliser cette visite dans leurs cours d'histoire-géographie, de sociologie, d'anglais ou d'espagnol", explique Emmanuelle Forgeoux.



Le suivi des élèves est individualisé et effectué par un professeur-tuteur. "Il y a un équilibre à trouver entre le collectif qui permet l'estime de soi, et l'accompagnement individualisé qui permet de s'adapter", raconte la coordinatrice pédagogique du microlycée. Selon elle, les élèves ont une énergie folle et ont l'air de "créer un lien d'équipe".

42 microlycées en 17 ans

Le premier microlycée a vu le jour en 2000 à Sénart, en Seine-et-Marne. À l'époque l'établissement, fondé par une équipe pédagogique composée de quatre professeurs, accueille 34 élèves - contre 90 chaque année aujourd'hui. Deux autres microlycées ouvrent ensuite en région parisienne dans le Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis.



L'instauration des microlycées a été préconisée par la circulaire de rentrée de l'année 2010, émise sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Jusqu'à cette consigne donnée aux académies selon laquelle ces établissements constituent une "solution très appropriée pour les élèves" décrocheurs "en mesure de reprendre des études générales", les microlycées n'en étaient qu'au stade d'expérimentation. À terme, l'objectif affiché par le texte est d'en créer un par académie.



Le microlycée de Rennes est le 42ème microlycée de France à ouvrir ses portes, et le premier de Bretagne. Il est aujourd'hui composé d'une seule classe de première qui se transformera en classe de terminale à la rentrée 2018. Les élèves seront alors présentés au baccalauréat.



En 2016, le taux de réussite à l'examen a atteint près de 90% au microlycée de Sénart, ouvert il y a 17 ans.